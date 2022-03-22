تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر للتعاقد مع مدير فني عالمي خلال الفترة الحالية، ليرتبط اسمه بالفرنسي زين الدين زيدان.

النصر يتفاوض مع زيدان

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن زيدان من بين المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لرغبة الإدارة في استقدام اسم كبير في عالم التدريب.

وكان زيدان قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في 30 يونيو عام 2021، ولم يوافق على قيادة أي فريق آخر حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض.

وارتبط اسم زيدان بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، ومنها مانشستر يونايتد، يوفنتوس، نيوكاسل وباريس سان جيرمان، إلا أنه فضل الحصول على راحة لمدة موسم بعد ريال مدريد، كما دخل السد القطري في مفاوضات معه مؤخرًا ولكنه رفض.

ويرغب مدرب الريال السابق في قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت تقارير أنه سيوافق على تدريب الديوك فورًا، الأمر الذي يصعب موافقته على التدريب في المنطقة العربية.

النصر يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.