انفصل الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته الشابة السورية لين برنجكجي، وذلك بعد زاوج دام 7 سنوات، حيث حذف كل منهما صور الآخر من على حساباته بمواقع التواصل.

طلاق معتصم النهار ولين برنجكجي

وأذاع برنامج MBCTrending تقريرًا مصورًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، أكد من خلاله وقوع الطلاق بين معتصم وزوجته لين، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصالهما خلال الفترة الأخيرة.

وأثارت برنجكجي الجدل بعدما فوجئ الجمهور باختفاء صور زوجها من حسابها على إنستجرام، وهو ما أثار التكهنات حول انفصاله عنها أو وجود خلافات بينهما، بعد أن انتشرت شائعات طلاقها.

وبالعودة إلى صفحة الشابة السورية الموثقة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تبين أنها قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها.

من جانبه رفض معتصم النهار التعليق على أنباء انفصاله عن زوجته طوال الفترة الماضية، ولكنه ألمح لوجود خلافات بينهما بسبب عدم التوافق.

يذكر أن لين صرحت في لقاء تليفزيوني سابق أنها تغار على زوجها بشدة، ولكنها عقلانية في غيرتها، كون زوجها فنانًا مشهورًا وجميلًا وله معجبات، إلا أنها لا تصمت حينما تتجاوز المعجبات حدودهن، الأمر الذي يوحي للمتابعين أن من الممكن أن تكون الغيرة أحد أسباب الانفصال.