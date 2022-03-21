ارتبط اسم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ بالانتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن تتجمد الصفقة وينضم إلى برشلونة الإسباني.

سبب عدم انضمام أوباميانغ إلى النصر:

وكشف فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات والصحافي في شبكة “سكاي سبورتس”، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سبب عدم انتقال أوباميانغ إلى صفوف النصر.

ولفت إلى أن أوباميانغ تلقى 5 عروض في يناير، قبل أن يوقع مع برشلونة، مؤكدًا أنه تلقى عرضًا من النصر، إلا أنه فضل انتظار ناد أوروبي كبير وإظهار قيمته مرة أخرى، مضيفًا: “وثق بع تشافي.. صفقة ضخمة لبرشلونة مجانًا”.

وكان يسعى نادي النصر لضم أوباميانغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد رحيله عن آرسنال الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى برشلونة حتى عام 2025 في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل 3 مرات، وخسر 7 مواجهات.

وتطمح إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمصالحة الجماهير والمنافسة على البطولات.