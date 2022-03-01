كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، السر في مقولة “قران خامس ربيع دامس”، وذلك خلال حلول شهر مارس وهو بداية موسم الربيع.

عقرب الدسم في قران خامس

وقال الزعاق، إن سلوكياتنا النفسية والمعاشية ترتبط بالمناخ، في المأكل والملبس والمشرب وحتى المسكن، مضيفًا: ” ومع حلول موسم الربيع الفعلي في شهر مارس ينتشر الربيع ويتزامن نبته، والعامة يسمونه بـ قران خامس”. موضحًا أن مقولة “قران خامس ربيع طامس”، حيث ترعاه المواشي وتسمن وهي الأيام التي تعرف بـ”عقرب الدسم” ضمن موسم العقارب، وتأكله الطيور وتصيح على فراقه وهو ما يعرف بـ”صياح النبات”.

مراويح وغبار حتى رمضان

وفي وقت سابق قال الزعاق، إننا نعيش خلال هذه الأيام على عتبات ولادة موسم الربيع وهو موسم التقلبات الجوية الحادة، مشيرًا إلى أن رياحه جالبة للغبار والأتربة وأمطاره مشوبة بحبات برد وبرقه مهلك للحرث والنسل.

وأضاف الزعاق، أنه خلال هذه الفترة سنشهد قترًا على وجه السماء، وغبارًا يزورنا على فترات متقاربة، وأمراضًا موسمية (حساسية وزكام)، مشيرًا إلى أن هذه هي أبرز سمات الأجواء المستقبلية حتى دخول شهر رمضان، فهي مرحلة ولادة موسم الربيع المتقلب الأجواء.

موضحًا أننا خلال هذه الأيام ندخل مرحلة الأمطار الصيفية وهي الأمطار التي تكون في بقعة دون أخرى، ومسائية الهطول، ولهذا أهل الخليج يسمونها بـ”السّرّايات” لأنه إذا حل المساء فإنها تسري إلى مكان آخر، والعامة في المملكة يسمونها بـ”المراويح” والبعض بـ”الروايح” لأنه إذا حل المساء فإنها تروح إلى مكان آخر، وعادة ما تكون مسبوقة بعصف ريح ماكرة.