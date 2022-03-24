قرر الشاب السعودي طلال التونسي بعد الانتهاء من دراسة الثانوية في العاصمة الرياض، الانتقال إلى أميركا لدراسة البكالوريوس، حيث شعر آنذاك برغبته تتجه نحو السلك الأمني بعد أن استوفى كافة متطلبات الشرطة الأميركية.

هدف الشاب طلال

وقال طلال التونسي متحدثًا عن أسباب حبه للمجال الأمني حيث بات أحد أفراد الشرطة الأميركية بمدينة هيوستن في ولاية تكساس منذ 4 سنوات، إذ يشعره هذا الأمر بالفخر كون الإسلام يحث على مساعدة الآخرين، وأكمل بقوله: “أسعى لتمثيل المسلمين ونقل صورة إيجابية عنهم، وكذلك أنا هنا ممثلًا لوطني والسعوديين وهذا أكبر محفز ودافع للعمل”، وفقًا لـ”العربية”.

وخاض الشاب السعودي عدة مراحل حتى انضمامه، مثل تدقيق الوثائق والمقابلة الشخصية، واختبار كشف الكذب، وقياس مهارة اللغة الإنجليزية، واللياقة البدنية، فيما كشف بأن اشتراطات القبول في شرطة مدينة هيوستن تتطلب حمل الجواز الأميركي، ودراسة 48 ساعة جامعية كحد أدنى بتقدير لا يقل عن جيد، إضافة إلى أن يخلو سجله من أي حادثة إجرامية.

تجارب في الميدان

ويعد التونسي على حد ما ذكر، أول عربي وسعودي ينال على ممتاز بمرتبة الشرف على دفعته في شرطة هيوستن، إذ حصل على المركز الأول بالدراسة الأكاديمية، ومن الأوائل في قسم القيادة والرماية.

وواجه التونسي عدة تجارب أثناء عمله ما بين الاعتداءات، وجرائم القتل والانتحار، إلا أن ذاكرته لا تنسى حادثة مهمة في مسيرته، حيث أتى بلاغ باختطاف رهينة تحت تهديد السلاح، وعند ذهابه للموقع أطلق المجرم النار على الضحية وأفراد الشرطة، ثم حاول التهجم باستخدام السكين.