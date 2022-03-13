أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سعود عبدالحميد، عن سعادته بتجاوز عقبة الرائد اليوم، متمنيًا الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سعود عبدالحميد يتمنى الفوز بالدوري:

وعلق سعود عبدالحميد على مباراة الرائد ضد الهلال اليوم، خلال تصريحاته للناقل الحصري، قائلًا: “استطعنا الفوز أمام خصم صعب، والدوري هلالي بإذن الله”.”

وعن اندماجه السريع مع منظومة الهلال، قال سعود عبدالحميد: “لم أجد أي صعوبة بالتأقلم مع الفريق.. الهلال نادٍ كبير ولاعبوه يساعدون الكل في النجاح.. والحمد لله على كل حال”.

الهلال يتجاوز الرائد بهدف قاتل:

ولعب مباراة الرائد ضد الهلال اليوم ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الزعيم لفوز قاتل بنتيجة 1/ 0، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع نادي الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 29 نقطة في المركز التاسع.