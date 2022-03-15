حذر مختص الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد الصامل، من تداعيات سماعات الأذن والأصوات العالية والمزعجة على عصب السمع.

وقال الصامل خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: إن هناك شبابًا يصابون بنقص السمع في سن مبكرة بسبب التعرض لأصوات مزعجة وعالية لفترة طويلة.

أذى لعصب السمع:

وأضاف أن استخدام السماعات على الأذن لفترات طويلة بمعدل يتجاوز 80 ديسبل (وحدة قياس الصوت) يؤذي عصب السمع على المدى البعيد.

ولفت إلى أن تعرض الشباب للهواتف والتلفاز وسماع أصوات عالية يؤثر على السمع وعلى رطوبة الأذن، مشددًا على ضرورة إراحة الأذن كل ساعة وخفض مستوى الصوت قدر الإمكان.