تأكد غياب سائق “أستون مارتن”، الألماني سيباستيان فيتل عن المشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى فورمولا 1.

غياب سيباستيان فيتل

ولم يتعاف سيباستيان فيتل من فيروس كورونا الذي أُصيب به قبل سباق البحرين الافتتاحي، ليشارك الألماني نيكو هولكنبيرج بدلًا منه في فورمولا 1.

وشارك نيكو هولكنبيرج بدلًا من فيتل في سباق البحرين، بجانب سائق “أستون مارتن”، الكندي لانس سترول، ولم يتمكنا من حصد أي نقاط.

ولفت الفريق إلى أنه يأمل في أن يلحق فيتل، الذي عاد إلى أوروبا مؤخرًا للتعافي بعد إصابته بفيروس كورونا، بسباق جائزة أستراليا الكبرى الشهر المقبل.

فورمولا 1 في السعودية

وتترقب الجماهير انطلاق سباق فورمولا 1 في السعودية، المقرر إقامته على حلبة كورنيش جدة بداية من اليوم وحتى 27 من شهر مارس الجاري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).