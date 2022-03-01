ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مع وكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام، خطة الرئاسة واستعداداتها لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، والبرامج والخطط التي تقدمها الرئاسة، حاثاً الجميع على إبراز الصورة المشرقة لما تقدمه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من دعم دائم في خدمة الحرمين الشريفين.

أعلى درجات التميز في الخدمات

وأكد معالي الرئيس العام أن الرئاسة حريصة على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمل على تطوير هذه الخدمات، مشددًا على أهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

تحديث الخدمات ورقمنتها

وشدد الشيخ السديس على ضرورة التزام جميع الموظفين والعاملين في الرئاسة والمسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، حفاظًا على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا ضرورة تحديث الخدمات ورقمنتها ومواكبة إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للقاصدين وفق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.