وثقت مقاطع فيديو حرائق هائلة في إحدى مقاطعات العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك اندلاع الحرائق في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

#Kharkiv in black smoke from a burning market pic.twitter.com/GXIaJ0PzoK

وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد الدخان الكثيف من العاصمة كييف، وذلك نتيجة القصف الروسي الذي طال العاصمة، فيما أظهرت مقاطع أخرى احتراق سوق بارباشوفو، بمدينة خاركيف شرق البلاد، وهو أحد أكبر أسواق شرق أوروبا، حيث تتصاعد الأدخنة السوداء نتيجة الحرائق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية مقتل 21 مدنيًا وإصابة 25 جراء قصف روسي مدفعي اليوم الخميس، على بلدة ميريفا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 46 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن قوات دونيتسك ولوجانسك تواصل تقدمها في حربها مع الأوكرانيين.

In one of the districts of #Kyiv, a strong fire. pic.twitter.com/ueNYLh1BWM

