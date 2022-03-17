وثقت مقاطع فيديو حرائق هائلة في إحدى مقاطعات العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك اندلاع الحرائق في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

#Kharkiv in black smoke from a burning market pic.twitter.com/GXIaJ0PzoK

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

حرائق في كييف وشرق أوكرانيا

وأظهرت مقاطع الفيديو تصاعد الدخان الكثيف من العاصمة كييف، وذلك نتيجة القصف الروسي الذي طال العاصمة، فيما أظهرت مقاطع أخرى احتراق سوق بارباشوفو، بمدينة خاركيف شرق البلاد، وهو أحد أكبر أسواق شرق أوروبا، حيث تتصاعد الأدخنة السوداء نتيجة الحرائق.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية مقتل 21 مدنيًا وإصابة 25 جراء قصف روسي مدفعي اليوم الخميس، على بلدة ميريفا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 46 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن قوات دونيتسك ولوجانسك تواصل تقدمها في حربها مع الأوكرانيين.

In one of the districts of #Kyiv, a strong fire. pic.twitter.com/ueNYLh1BWM — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

القتال حتى الموت

ومنذ أيام شدد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي على الاستمرار في المقاومة مع دخول العملية العسكرية الروسية في بلاده أسبوعها الثالث.

وقال زيلينسكي، في تصريحات، إن القوات الروسية ستواجه قتالًا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف.