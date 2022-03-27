اصطحب مشهور التواصل الشاب إبراهيم عسيري، أحد مؤسسي ستاربكس – شركة المقاهي الأمريكية العالمية- إلى أحد مزارع البن الخولاني في محافظة فيفاء.

وظهر عسيري في مقطع فيديو وهو يثني على مذاق البن الخولاني قبل أن يتوجه إلى زيف سيجل، الشريك المؤسس في ستاربكس بعدة أسئلة حول البن السعودي.

مؤسس ستاربكس يثني على البن الخولاني

وعبر سيجل عن سعادة بزيارة مزارع البن الجيزاني، مشيرًا إلى أن السعودية يمكنها أن تصبح أحد مصدري البن الكبار حول العالم.

وتابع مؤسس ستاربكس إن البن السعودي يتميز بجودته وطعمه الرائع، مشيرًا إلى أنه في غضون عامين سوف ينتشر البن السعودي في أسواق العالم.

وتابع : كانت نظرتي ثاقبة حينما قلت ان جازان ستصبح محط أنظار الجميع وتصبح منافسًا قويًا في السياحة والتصدير.

عام القهوة السعودية

يذكر أن وزارة الثقافة كانت خصصت عام 2022 ليكون عام القهوة السعودية ليعكس اهتمام المملكة بالبن الخولاني السعودي ومنتجات القهوة السعودية بوجه عام.