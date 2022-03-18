للاحتماء من الضربات الروسية المتتالية لم يجد سكان أحد أحياء مدينة لفيف الأوكرانية سوى قبو تحت الأرض لجأوا إليه عله ينقذهم من الخطر.

مع استمرار القصف الروسي لأوكرانيا.. سكان حي في #لفيف يلجأون لقبو تحت الأرض للاحتماء من الضربات المتواصلة#العربية pic.twitter.com/rfjTiEU0Du

— العربية (@AlArabiya) March 18, 2022

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة العربية عددًا كبيرًا من سكان الحي وهم يختبئون في القبو ويحولونه إلى ملجأ لتفادي الضربات الروسية.

القصف الروسي على لفيف الأوكرانية

وتتواصل العمليات الروسية ميدانيًا في عدة مدن من بينها لفيف وسومي وخاركيف فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الهجمات الروسية دمرت 90 % من مدينة ماريوبول.

من جانبه أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي، أن صواريخ روسية ضربت اليوم حي مطار المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة على بعد 70 كيلومترًا من الحدود مع بولندا.

كما أوضح أن عددًا من الصواريخ أصاب مصنعًا لصيانة الطائرات بالمدينة الواقعة غربي البلاد، ما أدى لتدمير المبنى.

وأضاف أن العمل بالمصنع كان متوقفًا، وأن الهجوم لم يتسبب في خسائر بشرية.