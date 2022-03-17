صنع مهرجان التنكر بموسم الرياض التي تستضيفه منطقة ونتر وندرلاند، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، جوًا من المتعة والإثارة بين المشاركين وزوار المنطقة.

الكل شارك بزّي الشخصية اللي يحبها في #مهرجان_التنكر وأبدع ❤️

تعال لـ #ونتر_وندرلاند وشوف الإبداع بعينك 😍#موسم_الرياض pic.twitter.com/sQuwCmeC9M

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 17, 2022

كافة الشخصيات في مهرجان التنكر

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض على تويتر مقاطع فيديو وصورًا للمهرجان، والذي أظهر الملابس التنكرية التي حضر بها الزوار، حيث تنكر بعضهم في زي شخصيات أسطورية أو كاريكاتيرية أو غيرها.

وقال موسم الرياض، عبر حسابه في “تويتر”: “الكل شارك بزيّ الشخصية اللي يحبها في مهرجان التنكر وأبدع.. تعال لـ ونتر وندرلاند وشوف الإبداع بعينك”.

وأضافت: “أجواء مهرجان التنكر في ونتر وندرلاند اليوم رهيبة.. حماس الحضور وإبداعهم بأزيائهم التنكرية والشخصيات المختلفة صنعت لنا جوًا مختلفًا من المتعة”.

شاركت معنا بـ #مهرجان_التنكر الأكبر في المملكة؟ 😍

ورنا إبداعك وشاركنا صورتك بلبس التنكر في المنشن 🦸#موسم_الرياض pic.twitter.com/oxgBB2AfMn — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) March 17, 2022

الدخول مجانًا

وكان المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حث الناس على عدم تفويت “أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية”.

وقال: “اللي يلبس زي تنكري كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجانًا إلى بوليفارد الرياض ونتر وندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين”.

فيما نبه موسم الرياض في تغريدة على حسابه في توتير أمس الأربعاء على زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب إكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظًا على سلامتهم.

منطقة ونتر وندرلاند

وتضم منطقة ونتر وندرلاند، عددًا من الفعاليات والألعاب، أبرزها: “خيمة السيرك” التي تقدم العروض البهلوانية، “المهرجان الشتوي”، ويتضمن فعاليات تقام في محيط ثلجي بالكامل، ومنها: Frozen Maze، وهي متاهة ثلجية تستخدم للفعاليات المتعددة، والعروض الموسيقية والضوئية، والألعاب المتوفرة في المنطقة مزودة بتعليمات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم قاعة احتفالات مصممة خصيصًا لتمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة، إضافة إلى وجود عديد من العروض العالمية الجوالة في طريق العجائب.

وتشمل أيضًا فعاليات “ماجيك توي بوكس”، التي تقام فيها كثير من العروض والأنشطة للطفل، مثل الشخصيات المتجولة والألعاب المناسبة لجميع أعمار الطفولة ومراحلها، بالإضافة إلى ألعاب “سكاي لوب” التي تعد أول سكاي لوب متنقلة في العالم، و”بيت الرعب”، و”حلبة التزلج” وسط أجواء حيوية محاطة بنافورة راقصة، حيث يبلغ عدد الألعاب أكثر من 103 لعبات.