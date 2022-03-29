أحرج أحد الصحفيين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، حينما سأله عن تراجعه عن تصريحاته باستمرار، لكن بايدن أنكر ذلك، مشيرًا إلى أن تصريحاته تفهم بطريقة خطأ.

بعدما أحرجه الصحافي حول تراجعه عن تصريحاته باستمرار .. "أخبرت قواتك أنهم ذاهبون لـ #أوكرانيا وأن #أميركا ستستخدم سلاحاً كيميائيا ودعوت لتغيير #بوتين".. #بايدن: لم يحدث أي من الثلاثة#العربية pic.twitter.com/U4PF6yq41T

— العربية (@AlArabiya) March 29, 2022

بايدن لم يتراجع عن تصريحاته

وقال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي: “هل أنت قلق من أن القادة الآخرين في العالم سيبدؤون في الشك في عودة أمريكا إذا استمرت بعض هذه الأشياء الكبيرة التي تصرح بها على المسرح العالمي وتتراجع عنها باستمرار”، ليرد بايدن : “مثل ماذا؟”.

ليرد الصحفي على سؤال بايدن: “لقد جعلت الأمر يبدو في اليومين الماضيين، بدت وكأنك أخبرتنا أن القوات الأمريكية كانت مع أوكرانيا”.

وتابع: “بدا الأمر وكأنك قلت إنه من الممكن أن تستخدم الولايات المتحدة أسلحة كيميائية.. وبدا الأمر كما لو أنك تدعو لتغيير النظام في روسيا”.

بايدن ينكر التراجع عن تصريحاته

ليعلق بايدن على سؤال الصحفي: “لم يحدث أي من الثلاثة.. أنت تفسر الكلام بهذه الطريقة.. لقد كنت أتحدث إلى القوات وكنا نتحدث حول المساعدة في تدريب القوات وهم القوات الأوكرانية الموجودة في بولندا وهذا هو المغزى الذي كنت أتحدث فيه معهم لبضع ساعات.. هذا ما كنا نتحدث عنه”.

اعتراض روسي على التصريحات

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال مساء الخميس الماضي، إنه سيكون هناك رد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيمياوية في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن ستخصص ملياري دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، مؤكدًا أن الناتو سيعزز وجوده العسكري في شرق أوروبا للتصدي للتهديدات الروسية، كما أشار إلى مواصلة فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

كما رد الكرملين بقوة على تصريحات بايدن التي تحدث فيها عن مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة.

وكان بايدن قال إن مستقبل بوتين في السلطة لن يكون طويلًا وذلك تعليقًا منه على الحرب الروسية الأوكرانية ليرد الكرملين بالقول إن هذا شأن روسي داخلي وليس من شأن بايدن.