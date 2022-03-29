عشّش عصفور صغير في شعر امرأة بريطانية لما يقرب من 3 أشهر بعدما هجره سربه وعصفت الرياح بعشه الصغير على أشجار المانجو.

عصفور يسكن شعر سيدة بريطانية

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن امرأة بريطانية تعيش في إفريقيا، تعرضت لموقف طريف، حيث عشش عصفور صغير في شعرها لمدة تصل إلى 84 يومًا.

وقالت صاحبة الواقعة، المصورة وكاتبة الإعلانات لصحيفة “الجارديان”، هانا بورون تيلور، إن الطائر كان يصنع كل يوم أعشاشًا صغيرة في شعرها، على منطقة أخدود الترقوة، مضيفة أنه كان ذلك يجعلها تشعر بحالة من الرهبة. وأضافت: “كان يضع نفسه تحت ستارة من الشعر ويجمع خصلات منفردة بمنقاره، ونحتها في دائرة من الأقفال المنسوجة، على شكل عش صغير، ثم استقر في الداخل، كان يبدأ من جديد كل يوم”.

وأشارت المصورة بجريدة الجارديان، إلى أنه بعد عاصفة رعدية شديدة السوء في سبتمبر 2018، وجدت طائرًا صغيرًا، وهو عصفور برونزي مجنح، بالكاد يبلغ من العمر شهرًا، على الأرض.

وتابعت: “تم التخلي عنه من قبل سربه، كانت عيناه مغمضتين بشدة وكان يرتجف، وكان أصغر من أن يعيش بمفرده.. لقد كان بحجم إصبعي الصغير، مع ريش بلون بسكويت الشاي، وعيون محببة ومنقار صغير مثل قلم رصاص”.

واستطردت: “في اليوم التالي استيقظ وفمه مفتوح وكان يصرخ من الجوع.. لقد أطعمته النمل الأبيض حتى زقزق إلى الوراء وتسلق يدي حتى رأسي يلملم الشعر حوله ثم نام، كنت والدته لمدة 84 يومًا”.

وأكدت هانا أنه في النهاية نما العصفور بالقوة الكافية بحلول نهاية العام للانضمام إلى سربه.

من بريطانيا إلى غانا

يشار إلى أن هانا بورون، انتقلت مع زوجها إلى دولة غانا بقارة إفريقيا، منذ ما يقارب 9 أعوام، وذلك بعد توليها وظيفة هناك مدة، أنها لم تكن تمتلك القدرة على العمل بسبب قيود التأشيرة وكان لديها القليل من الأصدقاء أو الجيران. قالت: “تُركتُ معزولة، بالحنين إلى الوطن وفقدان الهدف”.