نجح الاتحاد في استعادة توازنه سريعًا بعد الخسارة ضد الهلال، وتجاوز عقبة الشباب، ليعزز تواجده في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يتجاوز الشباب بهدفين

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الشباب على إستاد الأمير فهد بن فيصل في ختام منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بثنائية نظيفة.

والتقطت عدسة “المواطن” أبزر لقطات مباراة الشباب ضد الاتحاد، والتي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، ما أضفى إثارة كبيرة، حيث ظل الجمهور يُشجع فور نزول اللاعبين إلى الملاعب لإجراء عمليات الإحماء وطوال أحداث اللقاء.

ورفع العميد رصيده إلى 57 نقطة، ليعزز تواجده في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند 46 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الهلال الوصيف.

الهزيمة الأولى للشباب:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على ملعبه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، قبل أن يتلقى أول هزيمة في أرضه ضد العميد.