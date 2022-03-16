ما أجمل الهدايا التي يتلقاها الزوج من زوجته أو الزوجة من زوجها، مهما كانت هذه الهدايا بسيطة أو بمقابل زهيد، لكن قيمتها المعنوية تكون أكبر لدى الشريك، لكن في ماليزيا فاجأت فتاة حامل زوجها بسيارة لامبورجيني بقيمة 160 ألف جنيه إسترليني كمكافأة على مساعدته لها خلال فترة حملها.

لامبورجيني هدية رعاية الحمل:

ومن المقرر، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تلد خبيرة التجميل الماليزية أنيس أيوني عثمان، البالغة من العمر 19 عامًا، طفلها الأول مع زوجها رائد الأعمال ولدان زولكفلي، صاحب الـ 20 عامًا، في أواخر مارس وستدخل في فترة رعاية لمدة 100 يوم.

ونشرت أنيس مقطع الفيديو الخاص بالمفاجأة في فيديو على موقع تيك توك ليحقق 1.5 مليون مشاهدة، بحسب صحيفة ديلي ميل، وهي تقود زوجها معصوب العينين ليفتحها على سيارة فارهة كهدية له، وعلقت على الفيديو الذي حصد أكثر من 162.2 ألف إعجاب على تيك توك: “شكرًا لك زوجي، مهما كانت قيمة هذه الهدية كبيرة لن تكون قادرة على الرد بالمثل على لطفك”.

عناية كبيرة:

وقالت الفتاة الماليزية: إنها تعتمد على زوجها ليلًا ونهارًا، متوقعة أن يكون بارعًا في تغيير حفاضات طفلهما بعد الولادة، مضيفة: “إنه يتقن ذلك لأنه كان ينظف مخلفات قطتنا طوال الوقت، كما يمكنه البقاء مستيقظًا في الليل؛ لأن عقله التجاري يعمل بشكل أفضل في الليل للقيام بالتسويق، وهو مجال عمله”.

وفي تصريحات لصحيفة mStar الماليزية تابعت الزوجة في مدح صفات زوجها: “لم تتوقف سعادتنا منذ أن تزوجنا، لقد اهتم بي جيدًا، خاصة أثناء الحمل، بصرف النظر عن كونه ممتنًّا لتضحيته، أنا أهديه سيارة لامبورجيني هذه لأنني أريده بجانبي طوال فترة وجودي”.

فإذا كانت هذه هي نوعية الهدايا في دول جنوب شرق آسيا.. ترى ما هي أكبر هدية تلقيتها من شريكك في الحياة حتى الآن؟