أعلن علماء الآثار، أمس الأربعاء، اكتشاف مقبرة جرّاح تعود إلى ما يزيد على ألف عام، أي قبل ظهور حضارة الإنكا، في معبد في شمال دولة بيرو.

أدوات جرّاح في بيرو

وقال عالم الآثار كارلوس إليرا، لوكالة الصحافة الفرنسية: “نجحنا في كشف قبر يعود إلى أكثر من ألف عام لشخصية أدت وظيفة جرّاح في الثقافة السيكانية”، مشيرًا إلى أن الاكتشاف حدث في نهاية عام 2021 في معبد ضريح لاس فينتاناس الواقع في محمية بوسكي دي بوماك التاريخية بمنطقة لامباييكي على بعد 800 كيلومتر شمال العاصمة ليما.

وأضاف إليرا، وهو الذي يشغل منصب مدير المتحف الوطني للثقافة السيكانية، أن الشخصية المكتشفة كانت متخصصة في نقب الجمجمة وكانت أدواته الجراحية مخصصة لكل ما يتعلق بجراحة الجمجمة البشرية.

وظهرت الثقافة السيكانية المعروفة أيضًا باسم ثقافة لامباييك، في الفترة ما بين عامي 700 إلى 750 بعد الميلاد واستمرت حتى عام 1375.

وكان نقب الجمجمة ممارسة شائعة للتخلص من الأورام الدموية أو إزالة عظام الجمجمة المكسورة، على الأرجح أثناء الاشتباكات الحربية، في بيرو قبل العصر الكولومبي.

محتويات النعش المكتشف

واحتوى النعش المكتشف على قناع ذهبي وقطعة صدرية برونزية كبيرة وقطع أخرى تشهد على مكانة الشخص المدفون الذي وجده علماء الآثار جالسًا القرفصاء. وتابع إليرا: “في شمال بيرو، ليس من المعتاد العثور على هذا النوع من الشخصيات”.

ومن بين الأدوات الجراحية المكتشفة، سكاكين ذات شفرات نصف دائرية وأخرى بمقابض خشبية ومخرز وإبر، كما عثر علماء الآثار على قطع من لحاء شجرة لم يُحدد نوعها ربما استخدمت كمسكن للألم.

وختم إليرا تصريحاته بقوله: “نقارن أدوات الجرّاح الحديث بهذه الأشياء لنحدد أوجه التشابه بينهما”.