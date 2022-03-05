كشفت تقارير إعلامية وجود شكوك حول مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع ناديه الاتحاد أمام الهلال مساء الثلاثاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إصابة عضلية لـ حمدالله وهوساوي:

وذكرت قناة “الإخبارية” أن اللاعب المغربي تعرض لفحوصات طبية، وذلك على إثر إصابته إصابة عضلية في مباراة ضمك الأخيرة في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري المحترفين.

كذلك تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب عمر هوساوي في مباراة الهلال، يوم الثلاثاء المقبل لتعرضه لإصابة عضلية في مباراة ضمك.

وفي سياق آخر، سيغيب اللاعب عبدالرحمن العبود عن مواجهة نادي الاتحاد لفريق الهلال الثلاثاء.

وكان العبود طُرد في مباراة ضمك في دوري المحترفين، بعد أن تدخل في احتكاك وشجار مع اللاعب مازن أبو شرارة لاعب ضمك، حيث طُرد اللاعبين من المباراة ليتأكد غياب العبود عن لقاء الهلال بعد أن طُرد بشكل مباشر.

موعد مباراة الهلال والاتحاد:

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد ستقام الثلاثاء المقبل، حيث كانت المباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من نوفمبر الماضي، بسبب مشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.