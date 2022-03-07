كشفت تقارير إعلامية عن تلفظ اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد بألفاظ وُصفت بالخادشة للحياء، ضد الجزائري فاروق شافعي لاعب نادي ضمك، وذلك بعد مباراة الفريقين بالجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نايف المطيري:

صالح أبو نخاع في حديث خاص لـ #برنامج_شوت : عبدالرزاق حمدالله تلفظ بألفاظ خادشه للحياء على لاعب #ضمك فاروق شافعي… و نادي #ضمك أكد ذلك للجنة الانضباط بعد استفسارها.

@naifmutiri

#قنوات_SSC pic.twitter.com/77L6HYdeBH

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) March 6, 2022

رئيس ضمك يؤكد تلفظ حمدالله !

وذكر الإعلامي نايف المطيري مقدم برنامج ” شوت” على قناة SSC أن صالح أبو نخاع رئيس ضمك قال في حديث خاص للبرنامج أن اللاعب المغربي تلفظ بألفاظ خادشة للحياء لـ فاروق شافعي، حيث أكد النادي ذلك لـ لجنة الانضباط والأخلاق.

كواليس ما حدث

وكان مقطع فيديو، أظهر مصطفى زغبة الحارس الجزائري لنادي ضمك، وهو يُحاول فض الشجار بين اللاعب المغربي وفاروق شافعي بعد نهاية مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف.

وقد يتقدم ضمك بشكوى ضد اللاعب المغربي للجنة الانضباط، حيث قد تتم معاقبته.