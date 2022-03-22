كشف وزير النقل، جاسر الصالح، عن نصيحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له حين كان رئيسًا لمجلس إدارة الخطوط السعودية.
قال لي: "ابدأ بما ينفع الناس قبل الذي يطلبونه"..
وزير النقل يكشف عن نصيحة خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان" له عندما كان رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/zMaFdEsu9S
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022
نصيحة الملك سلمان:
قال الجاسر خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية: إن الملك سلمان نصحه بالقول: “ابدأ بما ينفع الناس قبل الذي يطلبونه”.
حرص على المصلحة العامة:
أكد أن الكلمة لا زالت ترن في أذنيه حتى اليوم، وهي تبين حرصه على المصلحة العامة من خلال طلب الرضا السريع من الناس لأن نظرته طويلة المدى.
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