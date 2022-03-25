يستضيف نادي الأحساء الأدبي عند الساعة الثامنة من مساء الأحد 24/ 8/ 1443هـ الموافق 27 من شهر مارس الجاري 2022م على مسرح قاعة عبدالعزيز الجبر للنشاط الثقافي في النادي الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقًا، في حديث يتناول فيه “صفحات من كتاب العمر”.

ويدير اللقاء المحاضر في جامعة الملك فيصل عبدالملك الطلحة.

سيرة ذاتية:

وتجدر الإشارة إلى أن عنوان اللقاء هو في الحقيقة عنوان السيرة الذاتية التي أصدرها الدكتور عبدالرحمن الجعفري مؤخرًا وعكست هذه السيرة الطبيعة الشخصية لصاحبها، فهي سيرة جادة ارتكزت على تجربة ثرية لمعالي الدكتور عبدالرحمن طيلة مشوار حياته العملي.

وذكر المشرف على البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير بن علي العجمي بأن هذه اللقاء يأتي ضمن برامج النادي المنبرية التي يستضيف فيها رموز الوطن من المسؤولين والأدباء والشعراء والمفكرين ضمن خطة النادي البرامجية التي روعي فيها التنوع وتغطية كافة مناحي الأدب والثقافة.

برامج متنوعة:

كما أن النادي أعد خطة برامجية ثقافية منوعة لشهر رمضان المبارك ستنفذ – إن شاء الله – في ديوانية المثقفين مع بداية الشهر الكريم على مدى ثلاثة أسابيع بمعدل فعالية خصص لها مساء الثلاثاء من كل أسبوع.

وقد وجه النادي الدعوة للجميع عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لحضور هذا اللقاء مع الدكتور عبدالرحمن الجعفري.