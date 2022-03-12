أثارت صورة متداولة للحارس المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، الجدل حول توقيعه لنادي النصر للانضمام له بالموسم المقبل.

محمد أبو جبل يستعد لمغادرة الزمالك:

وكان اسم الحارس المصري ارتبط بالانتقال لنادي النصر حيث لم يجدد عقده حتى الآن، مع نادي الزمالك، ومن المتوقع أن يرحل بعد دخوله في شجار مع بعض من جماهير الزمالك في ملعب القاهرة الدولي بعد الخسارة من الوداد البيضاوي المغربي أمس في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

حقيقة الصورة المتداولة:

وكشف نواف المهدي، وكيل أعمال الحارس الدولي المصري، حقيقة الصورة وحقيقة انضمام الحارس لنادي النصر قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الصورة لتوقيع الحارس مع شركة تسويق رياضية وليست نادي، وندرس عدة عروض في الدوري المصري والسعودي والتركي والفرنسي درجة أولى، وبطلب من اللاعب بانتظار تقديم الإخوة بنادي الزمالك لعرض رسمي يرضي الطرفين، وسيتم تحديد قرار اللاعب خلال الأيام المقبلة ليتفرغ لمشاركته وتركيزه مع فريقه والمنتخب”.