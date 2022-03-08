تشارك الخدمات الصحية بـوزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض، بطائرات للإخلاء الطبي الجوي للعرض بالإضافة إلى المساندة الطبية في حال الحاجة لنقل الحالات من المستشفى الميداني المتنقل بالمعرض إلى المستشفيات الرئيسية بمدينة الرياض.

طائرة عرض للزوار:

حيث تم توفير طائرة العرض لزوار المعرض، ولإبراز جهود الإخلاء الطبي الجوي في نقل المرضى، التي تعدُّ نموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع من أسطول الطائرات العامودية والنفَّاثة بالإضافة إلى طائرة مجهزة بكامل طواقمها الطبية والجوية والمعدات الطبية اللازمة لنقل الحالات العاجلة، وذلك بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمستشفى الميداني المتنقل.