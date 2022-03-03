سيدير طاقم تحكيم روسي مباراة النصر ضد الهلال الليلة في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم حكام ديربي النصر ضد الهلال

وسيدير الحكم الروسي سيرجي كاراسيف مباراة الديربي، ويعاونه كل من مواطنيه إيجور ديميشكو ومكسيك جافريلين، الروسي فيتالي ميشكوف حكمًا للفيديو ويعاونه السعودي محمد العبكري والسعودي شكري الحنفوش حكمًا رابعًا.

حكام مباراة الاتحاد وضمك

أما الحكم الألماني باستيان دانكيرت فسوف يدير مباراة الاتحاد ضد ضمك، وسيعاونه كل من كريستيان ديتز وجان سيديل، وعبدالصمد بكري سيكون حكمًا رابعًا، والألماني كريستيان دينجرت حكمًا للفيديو، السعودي بدر الشمراني مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، ماثيوس بيريرا، محمد جحفلي، أندري كاريلو، أوديون إيجالو، موسى ماريجا، ميشيل ديلجادو”.