كشفت لجنة الحكام بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات اليوم في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

طاقم أجنبي للقاء واحد بـ مباريات اليوم

ويدير طاقم أجنبي مباراة واحدة من مباريات اليوم في دوري المحترفين، حيث يقود الطاقم التشيلي المكون من بييرو مازا حكم ساحة، كلاوديو أوروتيا حكم مساعد، أليخاندرو مولينا حكم مساعد، مباراة التعاون والفتح، وسيكون عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، خوان لارا من تشيلي حكمًا للفيديو، وسعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة أبها والطائي فيديرها طاقم تحكيم سعودي مكون من ” خالد الجهني حكم ساحة، فهد العمري، محمد المطرودي حكمين مساعدين، رائد الزهراني حكم رابع، محمد الحربي حكمًا للفيديو، محمد وزي مساعد لحكم الفيديو”.

ويدير مباراة الاتفاق والأهلي طاقم تحكيم سعودي مكون من ” فيصل البلوي حكم ساحة، عبدالرحيم الشمري وعيسى الخيبري حكمين مساعدين، محمد القرني حكم رابع، ممدوح الشهدان حكم فيديو، هشام الرفاعي مساعد لحكم الفيديو”.

موعد مباريات اليوم بـ الدوري السعودي

وتنطلق المباراة الأولى اليوم في الرابعة والربع عصرًا بين فريقي أبها والطائي حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي التعاون والفتح في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

اللقاء الثالث بين فريقي الاتفاق والأهلي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.