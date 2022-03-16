طرحت شركة مارفل أول فيديو دعائي لمسلسل Ms. Marvel، وهو مسلسل من بطولة شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، وهي إيمان فيلاني الكندية من أصل باكستاني.

موعد عرض Ms. Marvel

ومن المقرر بدء عرض Ms. Marvel على منصة ديزني بلس يوم 8 يونيو المقبل، فيما قدمت شركة مارفل فيديو دعائيًا للمسلسل، والذي حقق حوالي 10 ملايين مشاهدة خلال ساعات بعد طرحه على يوتيوب.

Ms. Marvel هو مسلسل قصير أخرج حلقاته عادل العربي وهو بلجيكي من أصول مغربية إلى جانب زميله بلال فلاح، والهندية ميرا مينون، والباكستانية شرمين عبيد شينوي.

أحداث المسلسل

تدور أحداث مسلسل Ms. Marvel حول الشابة كامالا خان، المراهقة الأمريكية المسلمة التي نشأت في جيرسي سيتي، وكانت شغوفة بالألعاب وكاتبة روايات شرهة، لكنها أيضًا من كبار المعجبين بشخصيات السوبر هيروز.

وتعتبر كامالا خان كابتن مارفل التي لعبت دورها بري لارسون مثلها الأعلى، وبشكل مفاجئ تحصل على قوى خارقة مثل الأبطال الذين تتطلع إليهم، وتحاول فيما بعد التوازن بين حياتها المدرسية والعائلية والتعامل مع قواها الناشئة.

أبطال العمل

وتلعب الشابة إيمان فيلاني دور السيدة مارفل، ويشاركها بطولة المسلسل العديد من الممثلين المسلمين أيضًا منهم الباكستاني فواد خان، مات لينتز، أراميس نايت، موهان كابور، ياسمين فليتشر، أزهر عثمان، نمرا بوتشا.