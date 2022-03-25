صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعه ( ٢٥: ١٧) لعمل عدائي تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

حريق في خزانين:

وأوضح العميد المالكي عن نشوب حريق بعدد (٢) خزانين تابعة للمنشآة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

تصعيد عدائي:

وأضاف العميد المالكي أن هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية ويركز على محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي ، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة.