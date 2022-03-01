توقع الدكتور ياسر القرشي، أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزئية، أن يتم رفع قيود كورونا والإجراءات الطارئة خلال شهر يوليو المقبل.

عالم فيروسات يتوقع موعد رفع قيود كورونا وانتهاء الجائحة رسميًا..

د. ياسر القرشي يتحدث لياهلا عن الأسباب والمعطيات العلمية التي بنى عليها توقعه #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Uj8xtsq26u

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 28, 2022

الصحة العالمية:

وقال القرشي خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن ذلك بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي أكدت رفع القيود مع الوصول لنسبة تطعيم عالمية 70%، مشيرًا إلى أن انتهاء قيود كورونا في الدول بدأ بالفعل.

موعد انتهاء الجائحة:

ولفت إلى أنه لا يستطيع تحديدًا توقع موعد انتهاء الجائحة؛ فمثلًا فيروس الإيدز ما زال مستمرًّا منذ عام 1981 وهناك 38 مليون مصاب على مستوى العالم.