سيغيب اللاعب عبدالرحمن العبود عن مواجهة نادي الاتحاد لفريق الهلال الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب طرد عبدالرحمن العبود:

وكان العبود طُرد في مباراة ضمك أمس في دوري المحترفين، بعد أن تدخل في احتكاك وشجار مع اللاعب مازن أبو شرارة لاعب ضمك، حيث طُرد اللاعبين من المباراة ليتأكد غياب العبود عن لقاء الهلال بعد أن طُرد بشكل مباشر.

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتحاد ستقام الثلاثاء المقبل، حيث كانت المباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من نوفمبر الماضي، بسبب مشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الاتحاد في الصدارة:

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة دوري المحترفين حاليًّا برصيد 54 نقطة، بعد الفوز على ضمك أمس بثنائية مقابل هدف.