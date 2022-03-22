حل الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود ضيفًا على الأمسية الختامية من الموسم العاشر من مسابقة شاعر المليون.

"متشرف جدًّا بوجودي في بلدي الثاني الإمارات".. كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود ضيف الأمسية الختامية من الموسم العاشر#شاعر_المليون #شاعر_المليون10 #صح_لسانك pic.twitter.com/JZahd0ZMgq

— شاعر المليون (@millions_poet) March 22, 2022

وقال عبدالرحمن بن مساعد خلال الحلقة: “متشرف جدًّا بوجودي في بلدي الثاني الإمارات”.

وألقى الأمير قصيدة “شبيه الريح”، وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور.

فوز مساعد الحارثي:

وشهدت المسابقة تتويج الفائز ببيرق شاعر المليون في موسمه العاشر وهو الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي من دولة الإمارات.