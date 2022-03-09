حصل وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري على المركز الأول في جائزة الطبيب العربي لعام 2021م.

اختيار عسيري:

وتم اختيار الدكتور عسيري خلال الاجتماع الثالث للجنة الجائزة التي انعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يومي 14 و15 فبراير الماضي، حيث أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة من الأطباء بجائزة الطبيب العربي، وهم، مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، والذي حصل على جائزة المركز الأول، فيما حصلت مرشحة مملكة البحرين، الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية وأمراض الشيخوخة في مجمع السلمانية الطبي على جائزة المركز الثاني، وحصلت مرشحة جمهورية مصر العربية الدكتورة نانسي الجندي رئيسة الإدارة المركزية للمعامل في وزارة الصحة والإسكان على جائزة المركز الثالث.

تكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي:

وسيتم تكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي خلال أعمال الدورة العادية (56) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها في 24 مارس الجاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

‬وتستهدف جائزة “الطبيب العربي” الأطباء العاملين في مجال الصحة وفروعه المختلفة والعلوم الصحية في نطاق الوطن العربي ولهم مبادرات متميزة نفذت داخل الوطن العربي، وكان لها التأثير الإيجابي على تحسين الخدمات الصحية.