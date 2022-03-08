رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة التشريعات القضائية، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور نظام الأحوال الشخصية.

4 أنظمة:

وأكد عصام بن سعيد أن نظام الأحوال الشخصية يأتي ضمن أربعة أنظمة أعلن سمو ولي العهد وفق أعمال مستمرة وحثيثة لتطوير الأنظمة في المملكة ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر، وتستند إلى الشريعة الإسلامية، كما تواكب التطورات المعاصرة، والتغيرات المستمرة في جميع مناحي الحياة.

نقلة نوعية كبرى:

وبين معالي الدكتور عصام بن سعيد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام قيادة الدولة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، كما يشكل إصدار هذا النظام نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بأن يجزيهما خير الجزاء على دعمهما المستمر لإصلاح البنية التشريعية في المملكة، وأن يحقق هذا النظام، وبقية الأنظمة التي يجري استكمالها، الأثر المأمول من إنفاذها، وفق تطلعات القيادة الرشيدة.