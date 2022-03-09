كشفت تقارير إعلامية عن غياب المدافع عمر هوساوي عن مباراتي الاتحاد ضد الشباب والحزم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفترة المقبلة.

مدافع الاتحاد يواصل التأهيل من الإصابة:

وذكر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يواصل عمر هوساوي لاعب الاتحاد برنامجه العلاجي وسيغيب عن مباراتي الليث والحزم في الجولتين الـ24 والـ25 من الدوري السعودي للمحترفين”.

ويُعاني هوساوي من إصابة عضلية غاب بسببها عن مباراة الهلال أمس في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين.

الاتحاد لا بديل أمامه إلا الفوز على الشباب:

ويسعى الاتحاد للفوز على الليث يوم الأحد المقبل لتعويض خسارته أمام الهلال، والوصول للنقطة رقم 57 والاقتراب شيئًا فشيء من حسم لقب الدوري.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بفوز الشباب في جدة بثنائية دون رد حيث أُقيمت المباراة وقتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وفي وقت سابق، أعرب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الهلال، رغم خسارة الكلاسيكو.

وقال جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأول مرة منذ المباراة أشعر بشعور المنتصر والسعادة تغمر قلبي تجاه رجال أبطال قدموا مباراة رائعة”.

وتابع قائلًا: “أعيد وأكرر أعتبر الاتحاد فائزًا معنويًّا وعند الرأي العام أما النتيجة لا تهمني ولن تهمني فشخصية البطل واضحة، وأرجو من رئيس النادي تقديم مكافأة فوز للنمور”، مرفقًا تغريدته بهاشتاق الاتحاد بطل الدوري.