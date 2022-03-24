أشارت صحيفة “التايمز” البريطانية إلى تزايد احتمالات تنفيذ انقلاب من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا مع استمرار القتال، وذلك بحسب مصدر استخباراتي روسي.

الانقلاب على بوتين

وكشف المصدر عن طريق رسائل إلى فلودومير أوسيشكين، والذي كشف في الماضي قضية التعذيب في السجون الروسية وهو على قائمة المطلوبين للرئيس الروسي، بأن هناك فوضى واستياء بين الأجهزة الأمنية في روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أوسيشكين “للتايمز” نقلا عن المصدر قوله بأنه في أعقاب الحرب تشوشت الحياة المريحة التي تمتع بها المسؤولون في الجهاز الاستخباراتي وحاليا هم غير قادرين على السفر مع عائلاتهم إلى العطلة السنوية، أو حاليا حتى هم غير قادرين على أخذ أطفالهم إلى ديزني لاند في باريس”.

ووفقا للمصدر الروسي فإن وكلاء المخابرات الروسية يشعرون بخيبة الأمل وكانوا مستعدين لتغيير كل الجهاز إن دعت الحاجة وقال: “كل أسبوع وكل شهر يمر على الحرب، يزيد احتمال وقوع تمرد بين الأجهزة الأمنية”.

تواصل العملية العسكرية الروسية

ميدانيًا تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلتها اليوم يومها الثلاثين وسط جهود دولية حثيثة لوقف القتال والجلوس على طاولة المفاوضات.

ورصدت عدة انفجارات ليلا في بلدة زورافليفكا، بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، فيما لم تقع إصابات بين السكان، حسب منشور لحاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف.

قمة الناتو

ويناقش قادة الناتو خلال قمة الحلف في بروكسل اليوم الخميس تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.