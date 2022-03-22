تترقب الجماهير انطلاق النسخة الثالثة من منافسات دوري المدارس، في ظل النجاح الكبير الذي حققته البطولة خلال الفترة الماضية.

انطلاق دوري المدارس

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة من دوري المدارس، يوم غد الأربعاء، بحضور وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ولفت حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النسخة الجديدة من البطولة تشهد مشاركة 426 ألف طالب وطالبة، يمثلون 42 ألفًا و534 فريقًا، ويتنافسون في 7 رياضات مختلفة.

بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين

ويُعد مشروع دوري المدارس هو إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات السعودية.

ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية، وحقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادة مسؤولي برشلونة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).