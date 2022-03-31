أكد غرم العمري، وكيل أعمال زياد الصحفي مدافع نادي الاتحاد، أنه لا توجد مشاكل مع النادي من أجل تجديد عقد اللاعب.

خلال 7 أيام زياد الصحفي قد يجدد لـ الاتحاد:

وقال العمري في تصريحات لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا مشكلة بيننا وبين نادي الاتحاد، وبالتأكيد تهمني مصلحة اللاعب، وخلال أسبوع سينتهي كل شيء، واللاعب سيجدد ولكن تبقى فقط لمسات نهائية قبل الإعلان عن التجديد”.

وكان الإعلامي عدنان جستنيه قال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تأكيدًا للتغريدة المنشورة أدناه بعدم توقيع اللاعب لأي نادِ أحب تأكيد أن إدارة نادي الاتحاد عرضت على اللاعب زياد 7 ملايين ريال ولو سألوني عن رأيي لكان لي رأي آخر وهو بمنتهى الصراحة عرضوا عقده للبيع والاتحاد في هذه الحالة هو الكسبان واللاعب خسران،، كل دقة بتعليمة”.

الهلال راقب مدافع الاتحاد:

ذلك يُخالف تقارير كانت أكدت أن الصحفي اتفق مع إدارة نادي الهلال على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، على أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.