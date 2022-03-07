شهد معرض الدفاع العالمي 2022 عرض عربة مصفحة من إنتاج الشركة السعودية “تدريع” يصل وزنها 8 أطنان.

فيديو | مراسل #الإخبارية من #معرض_الدفاع_العالمي_2022 يستعرض عربة مصفحة من إنتاج الشركة السعودية "تدريع" يصل وزنها 8 أطنان #برنامج_اليوم pic.twitter.com/kPolRu4UO0

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 7, 2022

وزن المصفحة، حوالي 8 أطنان وهي من أهم المدرعات والمصفحات الموجودة في المعرض ومجهزة بالكامل لتحمل من 7 لـ 8 ركاب، ومخصصة لحمل الجنود ولديها قوة على الاقتحام وإيصال الجنود في أوقات الاقتحامات.

المصفحة مزودة بمنصة إطلاق بالإضافة إلى كاميرات مراقبة ورادارات، وهي من أهم المنتجات الوطنية المعروضة داخل المعرض.

انطلاق معرض الدفاع العالمي:

يذكر أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، انطلقت أمس الأحد، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، ويشارك فيه 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة.

وفود رفيعة المستوى:

ويستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.