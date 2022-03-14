أعلنت السلطات الفرنسية أنها سترفع جميع قيود كورونا اليوم الاثنين على غرار شهادة التلقيح، على الرغم من إقرارها بأن هناك حاليا “زيادة في الإصابات”.

وفتحت فرنسا أيضا باب تلقي جرعة لقاح رابعة ضد فيروس كورونا “لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر”، وفق رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

الإجراءات الاحترازية

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس على أنه يوصي “الضعفاء بسبب تقدمهم في السن أو إصابتهم بأمراض بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وتشمل تلك الإجراءات الاستمرار في وضع الكمامة في الأماكن المغلقة وفي التجمعات الكبيرة والاهتمام البالغ بالتعقيم.