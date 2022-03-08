يطمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد لاستعادة بريقه أمام الهلال، والعودة لهز شباكه في كلاسيكو اليوم.

فهد المولد يسعى لهز الشباك

وفشل فهد المولد في المساهمة بأي هدف أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان فهد المولد قد ساهم في إحراز 6 أهداف في 12 مواجهة سابقة، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وصنع هدفين آخرين، ويطمح لاستعادة بريقه في الكلاسيكو، والعودة للتسجيل مجددًا.

ويُشارك المولد بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ونجح في استعادة حاسة التهديف خلال مباراة ضمك الماضية، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

كلاسيكو الهلال والاتحاد

وتترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والاتحاد اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الكلاسيكو اليوم، يتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الهلال في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.