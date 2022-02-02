أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن اتفاق نجم فريق الاتحاد، فهد المولد مع إدارة الهلال على الانتقال إلى صفوفه.

الهلال يتفق مع المولد

ودخل فهد المولد الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد يوم 23 من شهر يناير الماضي، ما يسمح له بالتفاوض مع أي ناد دون الحصول على موافقة العميد.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل توصلت لاتفاق شبه نهائي مع المولد، حيث قدمت له عرضًا مغريًا، على أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

فهد المولد يثير الجدل

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اتفاق فهد المولد مع الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث توقع البعض أن هذه الأنباء شائعات لا أساس لها من الصحة، فيما أكد البعض الآخر احتمالية رحيله، في ظل تراجع مستواه وتعرضه لانتقادات.

وأوضح الإعلامي فهد الروقي بناء على مصدر مسؤول في إدارة الهلال، أنه لا توجد أي مفاوضات لضم فهد المولد، وهو الأمر ذاته الذي أكده الإعلامي حمد الصويلحي، حيث شدد على عدم وجود أي توجه للتعاقد معه.

وفي السياق ذاته، طالبت الجماهير الاتحادية بضرورة تجديد عقد المولد، خاصة أنه عاشق للاتحاد، ويملك إمكانيات فنية وبدنية عالية، على الرغم من تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية.