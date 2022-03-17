أقصى فريق فياريال الإسباني، نادي يوفنتوس الإيطالي من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه في مرحلة الإياب بثلاثية دون رد في إيطاليا.

ملخص مباراة يوفنتوس ضد فياريال:

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل التعادل السلبي مسيطرًا حتى الدقيقة الـ77 حيث نجح فيالريال في إحراز هدفه الأول من ركلة جزاء عبر لاعبه الإسباني جيرارد مورينو.

ثلاثية لـ فياريال في آخر 15 دقيقة من المباراة:

وواصل فياريال ضغطه الهجومي على اليوفي ليضيف الهدف الثاني عبر باو توريس في الدقيقة الـ84.

ارتكب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب اليوفي خطأ قاتلًا، كلف ركلة جزاء ضد فريقه، سجل منها اللاعب أرنوت جروينفيلد هدفًا ثالثًا لـ فياريال بالدقيقة الـ94.

وتأهل فياريال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابًا مع يوفنتوس بهدف لكل فريق، وفوزه في الإياب بثلاثية دون مقابل.

يذكر أن اليوفي، سيواجه فريق ساليرنيتانا في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ويتواجد اليوفي حاليًّا بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.

ولم يُتوج يوفنتوس بلقب دوري الأبطال منذ عام 1996، كما وصل لـ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 7 سنوات، حيث خسر النهائي في 2015 أمام فريق برشلونة الإسباني، وفي عام 2017 أمام نادي ريال مدريد الإسباني.