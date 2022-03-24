انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة فيتنام وعمان ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالتعادل السلبي.

تعادل فيتنام وعمان

وبدأت مباراة فيتنام وعمان المقامة على استاد ماي دينه في هانوي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين لتسجيل هدف، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ويسعى منتخب عمان الأول لكرة القدم، لخطف الثلاث نقاط وتأكيد حصوله على المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات المونديالية، فيما يطمح منتخب فيتنام لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن المركز الأخير.

السعودية واليابان إلى كأس العالم

وتأهل منتخبا السعودية واليابان عن هذه المجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد فوز الساموراي على منتخب أستراليا الأول لكرة القدم اليوم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).