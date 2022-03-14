تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أحدث ظهور لـ خالد الزيلعي لاعب نادي النصر وأبها السابق الذي يُعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

وكانت إحدى الجمعيات زارت اللاعب لمتابعة حالته الصحية وما يحتاج إليه خلال الفترة المقبلة.

دعوات الشفاء تحيط باللاعب خالد الزيلعي

وانتشرت الصور للاعب السابق عبر “تويتر” وسط دعوات من جماهير نادي النصر وكل جماهير الكرة السعودية بالشفاء العاجل للاعب.

ويتصف هذا المرض بسرعة الانتشار في جميع أنحاء الجسم، مما يجعل الضمور ينتقل من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الانسان سيطرته على العضلات، مما يؤثر على جسم الإنسان وحواسه وخاصة النطق الذي يبدو صعبًا.

لاعب الأهلي المصري يُعاني من نفس المرض

ويُعاني من نفس المرض، اللاعب المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري السابق الذي غاب عن الملاعب منذ مدة تجاوزت الـ3 سنوات بالفترة الأخيرة.

وكان خالد الزيلعي قد كشف عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًا.

يذكر أن سامي الجابر نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، كان حرص على زيارة الزيلعي بعد معاناته مع المرض في الفترة الماضية.