أعلنت شركة التكرير الأسترالية “فيفا إنرجي”، اليوم الثلاثاء، أنّها ستتوقف عن شراء النفط الخام الروسي، لتنضم إلى عددٍ من الشركات التي قطعت العلاقات التجارية مع روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.

وصرحت “فيفا إنرجي”، التي تعمل في أستراليا تحت العلامة التجارية “شل” بأنّّ الأحداث في أوكرانيا “أفزعتها”. كذلك، أعلنت شركة التكرير “أمبول” أنّها تستنكر تصرفات روسيا وتؤيد العقوبات الدولية عليها.

الأزمة في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم “أمبول” إنّ “الشركة لم تشترِ النفط الخام أو المنتجات الروسية منذ بدء الصراع”، مضيفاً أنّ “سلاسل توريد المنتجات في أستراليا تعمل عادةً أيضاً بدون أي منتجات نفطية روسية”.

وذكرت الشركتان أنّهما تستوردان الخام من العديد من البلدان المختلفة، وأنّهما ستكونان قادرتين على الحفاظ على الإمدادات لأنّ سوق طاقة النقل الأسترالي لا يعتمد بشدة على الخام الروسي.

وأكّدت “أمبول” أنّ الأحداث في أوكرانيا والعقوبات الدولية الحالية تضغط على أسعار النفط العالمية، مشيرةً إلى أنّ ذلك يؤثر أيضاً على أسعار وقود التجزئة الأسترالية.