كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي كيليان مبابي قد يرحب بتجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، متجاهلًا اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

كيف ألمح كيليان مبابي برغبته في البقاء؟

وكانت صحيفة L’equipe الفرنسية ذكرت أن مبابي ألمح لإدارة باريس سان جيرمان أنه لا يمانع بالبقاء في صفوف فريق العاصمة الفرنسية مؤكدًا حماسته لنيل لقب أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي.

عرض خرافي من باريس سان جيرمان:

وكانت صحيفة The Independent البريطانية قالت: إن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي البقاء مقابل رفع قيمة راتبه إلى 600 ألف يورو ليتقاضى أجرًا أسبوعيًّا يصل إلى مليون و200 ألف يورو.

ويدرس مبابي حاليًّا العرض، الذي في حال وافق عليه سيكون أغلى عقد للاعب في تاريخ كرة القدم منذ بدايتها.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، حيث يرغب اللاعب صاحب الأصول الكاميرونية في الانتقال لـ ريال مدريد بالمجان في صيف العام الحالي، بعد أن فشل الريال في ضمه بصيف 2021 بسبب تعنت إدارة باريس سان جيرمان.