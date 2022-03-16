أثارت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، غضب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب قراراتها الأخيرة.

إيقاف حامد البلوي

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ينتقد لجنة الانضباط

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا رسميًا يؤكد من خلال احترام قرار اللجان القضائية الرياضية في اتحاد الكرة، وتحديدًا لجنة الانضباط، إلا أنها تواصل إصدار عقوبات متتالية على العميد بشكل “استفزازي”.

ولفت النادي في بيانه إلى أن اللجنة حرمت الاتحاد من جمهوره قبل أيام قليلة من مباراته ضد الاتحاد، وأوقفت عبدالرزاق حمدالله، ونائب رئيس النادي عدة مرات، قبل أن تصدر عقوبتها ضد حامد البلوي.

وتابع الاتحاد في بيانه: “يجب على مجلس إدارة اتحاد الكرة، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وأن يتضمن جدول أعمال الجمعية حل لجنة الانضباط وتشكيل لجنة جديدة تواكب التطور في الرياضة السعودية”.

وجاء في ختام نادي الاتحاد: “إذا لم يرغب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في ذلك، فلا يوجـد ما يمنع اتحاد جدة من تفعيل البند الخاص بعقد جمعية عمومية غير عادية بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة”.