كشفت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن استمرار أعمال إزالة الأحياء العشوائية، والتي يبلغ عددها 34 حيًّا، وفق المواعيد المعلن عنها سابقًا.

وتشمل الإزالة بتاريخ يوم غد السبت 12 مارس، حي النزهة وحي السلامة وحي مدائن الفهد 2، ومن المتوقع الانتهاء من إزالة 22 حيًّا عشوائيًّا، قبل حلول شهر مضان المبارك.

لا أعمال إزالة في رمضان:

وأوضحت اللجنة أنه لا توجد أعمال إزالة في شهر رمضان المبارك، في حين سيجري استئناف أعمال إزالة 12 حيًّا المتبقية بعد شهر رمضان، والتي تشمل أحياء: (بني مالك- الورود- مشرفة- الجامعة- الرحاب- العزيزية- الروابي- الربوة – المنتزهات- قويزة- العدل والفضل- أم السلم وكيلو 14 الشمالي).