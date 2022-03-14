يسير فريقا الاتحاد والهلال بشكل مميز خلال الفترة الماضية، ليكونا المرشحين الأبرز لحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

انحصار المنافسة بين الاتحاد والهلال:

وعلق الإعلامي محمد البركاتي على المواجهات الأخيرة قائلًا: “بعد الجولة الـ24 اتضحت معالم المنافسة وانحصارها نسبيًّا بين الاتحاد والهلال”.

وتابع البركاتي خلال تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “واستبعد تواجد طرف ثالث في المنافسة، والمواجهة المباشرة بين الاتحاد والهلال هي من ستحسم الأمور”.

وأضاف: “لمست في الاتحاد استشعارًا كبيرًا للمسؤولية، وردة فعلهم أمام الشباب بعد الخسارة أمام الهلال، والعميد كسب مدرب مميز في الجانب النفسي والجانب الفني وإعداده لجميع اللاعبين بشكل جيد لا تشعر معه بالغيابات التي يعانيها”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وقبل نهاية المسابقة بـ6 جولات، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، يليه الهلال برصيد 46 نقطة، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة فقط من أجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دون الانتظار لنتائج المنافسين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).