حرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول، على المشاركة في ماراثون الرياض صباح اليوم السبت.

Nare Tadu Teshome completes the marathon in 02:26:32.142 coming in 1st place

👏 🥇 🏃‍♂️ pic.twitter.com/ULNHeSM7Gp

— Riyadh Marathon | ماراثون الرياض (@RiyadhMarathon_) March 5, 2022

هيرفي رينارد يشارك بحضور جهازه المساعد:

وشارك رينارد صاحب الـ52 عامًا في الماراثون رفقة الجهاز الفني للأخضر، وبحضور مواطنه لورينت بونادي المدرب المساعد للأخضر.

ووصل عدد المشاركين في الماراثون إلى 10000 مشارك.

تيشومي تحصل على المركز الأول:

كما نالت العداءة ناري تادو تيشومي المركز الأول في الماراثون اليوم في مدة ساعتين و26 دقيقة و32 ثانية و142 جزءًا من الثانية.